Паронит

Паронит

Паронит активно используются во многих сферах промышленности и в быту. Прокладки обеспечивают качественное уплотнение и герметизацию различного рода соединений и узлов. Рассмотрим детальнее технические особенности асбесто-каучуковых изделий.

Общее описание

Паронит - листы или штампованный материал, который используется в качестве уплотнителя. Заготовки являются альтернативой силиконовым, резиновым прокладкам и прочим РТИ в местах, где они быстро изнашиваются либо нет возможности производить их частую замену. Основными потребителями паронитовых заготовок считаются промышленные предприятия: машиностроение, нефтепереработка, металлургия и прочие. Реже из паронита изготавливаются клиновые ремни, рукава высокого давления (РВД), манжеты и прочее.

Паронит предназначен для герметизации соединений неподвижных элементов различного рода механизмов. Это могут быть: насосные аппараты, арматура для труб, компрессоры, двигатели (ДВС) и многое другое. В отличие от полимерных аналогов сравнительно жесткий паронит обеспечивает необходимое уплотнение узлов только при условии его сжатия.

Жесткость материала, если неверно подобрана толщина асбестовой прокладки, часто становится причиной выдавливания уплотнителя из посадочного места. Даже если купить качественные товары с высокой прочностью, с завышенной толщиной они не выдерживают нагрузки. Если установить слишком тонкую заготовку, то она не заполнит неровности контактирующих поверхностей. То есть герметизация не будет обеспечена.

Существует отдельный вид паронита - безасбестовый. Это инновационный жаростойкий аналог на основе каучука. Отличается он меньшей плотностью и прочностью на разрыв, асбест заменен на арамидную пульпу. То есть главное достоинство нового вида - лучшая экологичность.

Особенности производства

Для производства паронита используются три базовых компонента: асбест, сера и каучук. Первый ингредиент - это негорючий тонковолокнистый минерал, который доводится до распушенного состояния. Чем длиннее волокна добавляются в рабочую массу, тем прочнее получается материал и лучше проявляются асбестотехнические показатели относительно жаростойкости. Для изготовления образцов стойких к максимально агрессивным условиям используется хризолитовый асбест. Массовая доля минеральных волокон составляет 60-75%.

Каучук - это связующее вещество. От его природы зависят качественные показатели паронита. Дороже, но лучше использовать прокладки изготовленные на основе вяжущего, что получено из смолы каучукового дерева. Аналоги на синтетическом “клее” обладают низкой заполняющей способностью под давлением. Содержание компонента равно 12-15%.

Сера добавляется в состав в качестве вулканизирующего вещества. Его действие направлено на каучук. На реагент приходится порядка 1,2-8% от объема сырья.

Дополнительно в составе присутствуют функциональные добавки, как правило, минеральной природы (до 15-18%). Они необходимы для корректировки технических характеристик конечного продукта. В частности, на выходе получается паронит:

общего назначения;

стойкий к кислотам или щелочной среде;

стойкий к смазочным маслам, бензину или иному топливу;

высокотемпературный;

электротехнический либо электролизерный;

армированный стальной сеткой;

тропический (с фунгицидными добавками).

С целью удешевления продукции доля добавок нередко увеличивается за счет базовых компонентов (особенно хризолита и натурального каучука). Решение добавить больше присадок имеет только один плюс - можно купить товар по сниженной себестоимости. Качественные характеристики при этом меняются в худшую сторону.

Производство паронита

Производственный процесс заключается в преобразовании рабочей смеси в однородную пластичную массу, из которой формируются заготовки паронита по заданным параметрам. Рабочий состав получается под воздействием высокой температуры, что обеспечивает вулканизацию каучука.

Готовая масса подается по ленте на горячие вальцы с целью формирования листового полотна. Далее заготовки проходят через прессовочные и штамповочные станки. Для получения усиленного паронита в толще листа размещается тонкая сетка из нержавеющей стали.

Технический регламент

Изготовление паронита регламентировано действующим ГОСТом 481 от 1980 года. Распространяются технические требования на листы и прокладки применяемые в качестве уплотнителя между плоскими деталями. Базовое требование к продуктам - эксплуатация при -60 и более градусах по Цельсию.

Основные требования

Одно из важных требований по стандарту - недопустимо наличие каких-либо дефектов на ровной поверхности готового продукта. На паронитовых прокладках не должно быть выявлено расслоений или следов крошения. Возможно небольшое количество ворса. Также асбест может быть не полностью окрашенным снаружи. Для армирования листа применяется стальная сетка №9, которая должна соответствовать требованиям из ГОСТа 3826-82.

Технические характеристики

ГОСТом определяются размеры на товары листового типа. Однако техническими условиями разрешается заказать ленты и штампованные варианты по предварительному согласованию с изготовителем. В таблице указаны диапазоны физических параметров стандартизированных образцов.

Вид Толщина (в мм) Ширина (в мм) Длина (в мм) ПОН 0,4-6 300-1770 400-3000 ПОН-А 2-6 500-1500 500-3000 ПОН-Б 0,4-6 300-1770 400-3000 ПОН-В 0,4-1 500-750 500-1000 ПМБ 0,4-3 500-1000 500-1770 ПМБ-1 0,3-3 400-850 400-1000 ПК 0,4-2 300-1770 400-3000 ПА 0,8-1,2 300-1700 400-3000 ПЭ 1-7,5 300-1000 400-1500

Базовые технические характеристики за исключением увеличения и уменьшения массы образцов в различных жидких средах (в %) прописаны в таблице ниже:

Вид Плотность (в гр/куб.см) Прочность* (в МПа) Сжимаемость при 35 МПа (в %) Восстановление** (в %) ПОН 1,6-2 9 8-18 33 ПОН-А 1,7-1,9 13 8-18 30 ПОН-Б 1,8-2 18 5-15 35 ПОН-В 1,8-2 24 5-15 40 ПМБ 1,5-2 14 5-16 40 ПМБ-1 1,5-2 20 2-15 40 ПК 2-2,5 10 2-12 30 ПА 1,9-2,5 - 6-13 37 ПЭ 1,6-2 8 6-16 38

*Условный минимальный показатель прочности на разрыв в поперечном направлении листа.

**Восстанавливаемость указана для образцов, которые были предварительно сжаты под давлением в 35 МПа.

Отдельно стоит отметить хорошую адгезию паронита за счет вяжущего каучука. Это является причиной затрудненного удаления уплотнителя с металла при необходимости его замены. Чтобы исправить ситуацию, используется графитовый порошок. С другой стороны такое свойство позволяет сращивать заготовки (2 шт.) в комплексе с резиновым клеем.

По регламенту продукция должна изготавливаться с обязательным соблюдением ТУ. Здесь же указано, что производитель должен гарантировать соответствие товара стандарту. Только в таком случае возможно хранение паронита (при соблюдении правил) в течение двух лет без потери качества. В ином случае период заметно сокращается.

Классификация и область применения

По стандарту различаются 9 марок паронита по назначению. Здесь подразумеваются климатические условия эксплуатации, рабочая среда и тип уплотняемого соединения. Каждый вид имеет свою маркировку.

ПОН

Универсальный паронит предназначен для эксплуатации в 4-х разных средах. В сводной таблице представлена детальная информация об условиях применения материала.

Условия Предельные значения Давление (в МПа) Предельные значения Температура (в ℃ ) Перегретые пресная вода, пар и воздух, сухой нейтральный и инертный газ. 6,4 От -50 до +450 Соляной раствор на водной основе, спирты, жидкий и газообразный аммиак. 2,5 От -40 до +200 Жидкий кислород и азот. 0,25 -182 Тяжелые и легкие нефтепродукты. 2,5 +200

Применяется паронит марки ПОН для уплотнения неподвижных соединений с плоскими контактными поверхностями под давлением в пределах 4 МПа. Также прокладки помещаются в углубления под выступ и пазы под “шип” в различного рода механизмах. Это могут быть сосуды, агрегаты, армирующие конструкции, двигатели внутреннего сгорания и прочее.

Паронит общего назначения дополнительно изготавливается с разделением на три категории. В сводной таблице прописаны условия их применения:

Рабочие условия Предельные значения Давление (в МПа) Предельные значения Температура (в ℃ ) ПОН-А Перегретые пресная вода или насыщенный пар. 4,5 +450 Соляной раствор на водной основе, жидкий и газообразный аммиак. 2,5 От -40 до +150 Тяжелые и легкие нефтепродукты. 2,3 +175 ПОН-Б Горячие пресная вода или насыщенный пар, сухие нейтральные и инертные газы. 6,4 От -50 до +450 Воздух. 1 От -50 до +100 Соляной раствор на водной основе, жидкий и газообразный аммиак, спирты. 2,5 От -40 до +200 Жидкий кислород и азот. 0,25 -182 Тяжелые и легкие нефтепродукты. 2,5 +200 ПОН-В Легкие нефтепродукты, минеральные масла. 4 +150 Топливо-воздушная смесь и воздух. 1 +130 Вода, антифриз, тосол. 4 +130

Область применения таких асбестовых прокладок марки ПОН-А и ПОН-Б аналогична парониту ПОН. Образцы ПОН-В используются в качестве уплотнителя неподвижных соединений. Также прокладки размещаются в узлах двигателей внутреннего сгорания.

ПМБ и ПМБ-1

Это маслобензостойкий паронит, который также проявляет инертность к иным видам жидкого топлива. В случае с ПМБ рассматриваются условия эксплуатации в 5-ти средах.

Условия Предельные значения Давление (в МПа) Предельные значения Температура (в ℃ ) Нефтепродукты, масла, восковой расплав. 3 +300 Сжиженные и газообразные углеводороды. 2 От -40 до +100 Соляные растворы 10 От -40 до +50 Коксовый газ 6,4 +490 Кислород и азот в виде газа 5 +150

Для образцов типа ПМБ-1 условия такие:

Рабочие условия Предельные значения Давление (в МПа) Предельные значения Температура (в ℃ ) Нефтепродукты, масла. 16 От -40 до +250 Жидкий ВПС 16 От -40 до +100 Морская вода 10 От -2 до +50 Хладон (12, 22 114В-2) 2,5 От -50 до +150

Предназначен паронит для уплотнения неподвижных деталей с гладкими основаниями под давлением до 4 МПа или до 2,5 МПа в случае с ПМБ-1. Также уплотняемыми объектами являются пазы и впадины под ответные выступы. Соединяемые элементы могут являться частью различного оборудования и механизмов, арматуры.

ПК

Это кислотостойкий паронит. Первый вариант применения: прямой контакт с кислотами и щелочной средой, с окислителями и агрессивными газами при сжатии под 2,5 МПа, при температуре +250 градусов по Цельсию. Соединения рассматриваются только неподвижные (“шип-паз”).

Второй вариант использования материала - органические растворители. Здесь предельная нагрузка равна 1 МПа, температура - +150 градусов. Паронит выступает в качестве мягкой набивки в спирально навитых прокладках.

ПА

Армированный тип паронита по области применения схож с образцами общего назначения. Но отличаются условия эксплуатации. Они прописаны в таблице.

Условия Предельные значения Давление (в МПа) Предельные значения Температура (в ℃ ) Перегретые вода и пар. 10 +450 Нейтральный инертный газ, сухой воздух и газы. 7,5 +250 Тяжелые и легкие нефтепродукты, масла. 7,5 +400

Стальная сетка повышает прочностные показатели паронита. Допустимая нагрузка на прокладочный материал достигает 4 МПа. Благодаря наличию металлического армирования практикуется иное название листовых изделий - ферронит.

ПЭ

Электролизерный вид проявляет стойкость к кислороду, водороду и щелочи (концентрация до 300-400 гр/куб.дм) под нагрузкой 2,5 МПа, при температуре до +180 градусов по Цельсию. Применяются прокладки в качестве уплотнителя и изолятора ячеек в батареях электролизеров. Чтобы герметизация была обеспечена на заданном техническими условиями уровне, должно быть обеспечено сжатие под воздействием более 10 МПа в приборах работающих под давлением 0,02 МПа либо 30 МПа, если рабочий показатель составляет 1 МПа.

На складе ООО “ХИМОПТТОРГ” в Липецке можно купить паронит типа ПОН-Б и ПМБ по разумным ценам. На сайте компании в каталоге можно найти практически все необходимое для ремонта, представлен ассортимент с техническим описанием товара. Также здесь опубликованы контакты для уточнения той или иной информации, оформления заказа или доставки/самовывоза.

Заключение

Паронит - это листовой материал из асбесто-каучуковой массы. Жесткие изделия применяются для уплотнения и герметизации соединений в условиях высокой нагрузки, низких и высоких температур, агрессивной рабочей среды. Производство качественных товаров обязательно контролируется ГОСТом 481-80.